VOLEVO FARE LA ROCKSTAR 2 SECONDA PUNTATA. Torna stasera in tv mercoledì 30 marzo 2022 in prima serata su Rai 2 la fiction che ha come protagonista Valentina Bellè con la seconda stagione. Di seguito trama e anticipazioni della nuova puntata.

Volevo fare la Rockstar 2 seconda puntata: trama 30 marzo 2022

Volevo fare la Rockstar 2 episodio 3 Tre piccioni con una festa. I preparativi della festa a sorpresa per le gemelle avvicinano Olivia e Francesco, rendendoli complici come ai vecchi tempi. Il piano di riconquista di Olivia sembra andare a gonfie vele, se non fosse che l’uomo si presenta alla festa con Silvia! Olivia non si dà ancora per sconfitta. Come se non bastasse, Nice rincara la dose facendola sentire di nuovo inadeguata. Alla festa Antonio si riavvicina ad Eros che è in crisi con Fabio.

Volevo fare la Rockstar 2 episodio 4 Lezioni di privilegio. Olli vuole tornare alla normalità e lasciarsi tutto alle spalle: scuola, amore e sogni nel cassetto. Non è quello che vuole l’ignara Silvia, che la segue come un’ombra per convincerla a tornare a studiare. Mentre continua l’altalena dei sentimenti tra Eros e Fabio, le ragazze fanno segretamente il test d’ingresso ad una scuola privata e quando Olivia lo scopre sono guai seri. Intanto Francesco viene preso dall’angoscia per i risultati della TAC e le cose tra lui e Olivia degenerano.

Volevo fare la Rockstar 2 streaming

Volevo fare la Rockstar 2 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

