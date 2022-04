Pay the Ghost film stasera in tv 31 marzo: cast, trama, streaming

Pay the Ghost è il film stasera in tv giovedì 31 marzo 2022 in onda in prima serata su Rai 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Pay the Ghost film stasera in tv: cast

La regia è di Uli Edel. Il cast è composto da Nicolas Cage, Sarah Wayne Callies, Veronica Ferres, Lyriq Bent, Stephen McHattie.

Pay the Ghost film stasera in tv: trama

Mike Lawford (Nicolas Cage) ha perso il figlio Charlie da circa 1 anno: il bambino è sparito misteriosamente durante una parata di Halloween a New York. A disatnza di tanti mesi l’uomo comincia a essere ossessionato da terrificanti visioni del figlio e a sentire una spaventosa presenza. La cosa lo turba ma decide di voler capire che cosa è successo veramente. Mike si riavvicina alla moglie Kristen (Sarah Wayne Callies) ed i due insieme si mettono alla disperata ricerca del figlio. Scoprono così inquietanti indizi riguardo alla scomparsa del bambino e soprattutto che loro figlio non è l’unico bambino rapito. Mike e la moglie Kristen scoprono che ogni anno, durante la notte di Halloween, uno spirito feroce rapisce i bambini. Se i due non riusciranno a salvare il loro figlio prima della mezzanotte lo perderanno per sempre.

Pay the Ghost recensione

Si tratta di un classico film horror-sovrannaturale adatto all’atmosfera del periodo di Halloween. La vicenda narrata è liberamente tratta dall’omonimo racconto di Tim Lebbon e da racconti della mitologia celtica. Seppur chiaramente fantastica, la storia coinvolge potentemente lo spettatore grazie ad una attenta regia e ad una sceneggiatura curata nei minimi particolari da Dan Kay.

Molto interessante la fotografia diretta da Sharone Meir che sicuramente contribuisce all’immedesimazione dello spettatore nel pathos della narrazione. Grande conferma delle qualità artistiche del premio Oscar Nicolas Cage affiancato da un’ottima Sarah Wayne Callies.

Pay the Ghost streaming

Pay the Ghost streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

