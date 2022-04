Famiglia all’improvviso film stasera in tv 1 aprile: cast, trama, streaming

Famiglia all’improvviso Istruzioni non incluse è il film stasera in tv venerdì 1 aprile 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco cast, scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Famiglia all’improvviso film stasera in tv: cast

La regia è di Hugo Gélin. Il cast è composto da Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston, Ashley Walters, Antoine Bertrand.

Famiglia all’improvviso film stasera in tv: trama

Samuel vive e lavora in una località turistica nel sud della Francia. Ha molta facilità nei rapporti umani, è un bell’uomo che si gode la vita senza grossi pensieri e senza aavere responsabilità. Ma all’improvviso gli si presenta di fronte una donna che dice di essere la madre della bambina che ha tra le sue braccia. Forse è stata una avventura passeggera, forse di una sola notte, ma comunque quella bambina è la figlia di Samuel. ” Questa è tua figlia” dice la ragazza e dopo aver dato la bambina nella mani di Samuel fugge. La vita di Samuel cambia dal giorno alla notte e anche se non sa proprio da dove cominciare tocca a lui prendersi cura della piccola.

Famiglia all’improvviso recensione

una commedia di Hugo Gélin con protagonista il bravo attore francese Omar Sy, volto noto in Italia grazie a Quasi amici. Al suo fianco recitano la piccola Gloria Colston, Antoine Bertrand (l’amico Bernie) e Clémence Poésy (la madre di Gloria), famosa come volto della Veela Fleur Delacour nella saga cinematografica di Harry Potter. La pellicola è il remake di un film messicano del 2013 uscito in Italia con il titolo Instructions Not Included. Di seguito riportiamo la trama, la nostra recensione ed il trailer.

Famiglia all’improvviso film stasera in tv: curiosità

In Francia il film ha ottenuto un grande successo anche al botteghino. Gli spettatori francesi sono stati trascinati in sala dalla verve di Omar Sy e poi coinvolti emotivamente dalla trama. I critici cinematografici sono stati più severi del pubblico soprattutto a causa di alcune scene e situazione riprese in maniera pressoché identica dal precedente film messicano. Ma il film francese grazie agli interpreti di grande talento (compresa la piccola Gloria Colston, uina rivelazione) si presenta comunque come prodotto a se stante e a suo modo originale. Anche Clémence Poésy ha avuto un ruolo fondamentale in quanto è riuscita a trovare ragioni convincenti per presentare il comportamento del suo personaggio, Kristin, costringendo tutti gli altri a vederla in modo meno scontato e semplicistico. Famiglia all’improvviso è quindi una commedia da non perdere, veloce nei ritmi narrativi, divertente nelle situazioni e capace di colpire al cuore lo spettatore.

Famiglia all’improvviso streaming

Famiglia all’improvviso streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Famiglia all’improvviso film stasera in tv: trailer

