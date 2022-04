The specials Fuori dal comune film stasera in tv 1 aprile: cast, trama, streaming

The specials Fuori dal comune è il film stasera in tv venerdì 1 aprile 2022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The specials Fuori dal comune film stasera in tv: cast

La regia è di Olivier Nakache, Eric Toledano. Il cast è composto da Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent, Alban Ivanov, Catherine Mouchet, Frédéric Pierrot.

The specials Fuori dal comune film stasera in tv: trama

Bruno e Malik vivono in un mondo differente, un mondo fatto di bambini e adolescenti affetti da autismo. Da vent’anni i due amici e colleghi sono impegnati ciascuno in due differenti organizzazioni non profit e insieme percorrono le strade di Parigi prendendosi cura di ragazzi che necessitano del supporto che le famiglie non sono in grado di fornire. Tra di loro ci sono ragazzi come Joseph che non può fare a meno di suonare l’allarme in metropolitana e Valentin, con in testa l’inseparabile casco da pugile che lo protegge dai suoi stessi raptus di violenza.

The specials Fuori dal comune streaming

The specials Fuori dal comune streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

