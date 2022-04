L’Eredità Una sera insieme va in onda stasera in tv sabato 2 aprile 2022 in onda in prima serata su Rai 1 condotto da Flavio Insinna. Scopri ospiti e anticipazioni della serata. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’Eredità Una sera insieme stasera in tv: ospiti e anticipazioni 2 aprile 2022

L’Eredità, il game show condotto da Flavio Insinna torna su Rai 1 in prima serata sabato 2 aprile, alle 21.30 con una puntata speciale dedicata al popolo ucraino L’Eredità Una sera insieme. Una nuova modalità di gioco farà da sfondo all’insegna della beneficenza e della solidarietà con 7 concorrenti speciali: Orietta Berti, Massimo Cannoletta, Paolo Conticini, Francesca Fialdini, Francesco Gabbani, Lillo&Greg e Matilde Gioli, che si sfideranno per sostenere la raccolta fondi in favore della popolazione ucraina. Lo stesso montepremi eventualmente vinto sarà interamente devoluto per questa causa.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’Eredità Una sera insieme stasera in tv: ospiti e anticipazioni 2 aprile 2022

Non mancheranno grandi sorprese e tanti ospiti illustri, oltre ai consueti ingredienti del programma durante il quale ognuno da casa, per aiutare le migliaia di persone in Ucraina, potrà donare tramite il numero 45525 con un semplice SMS dal telefono cellulare o con una chiamata da rete fissa. Le donazioni verranno utilizzate per garantire alle famiglie e ai bambini dell’Ucraina protezione, rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per l’igiene personale e supporto psicologico. “L’Eredità” aiuta così alla raccolta fondi promossa da Croce Rossa, UNHCR e UNICEF, tre organizzazioni umanitarie da tempo operative in Ucraina e nei Paesi limitrofi, che hanno deciso di unire gli sforzi per raccogliere risorse economiche necessarie per la sopravvivenza delle persone in fuga dalle ostilità e garantire loro una rapida ed efficace assistenza.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

L’Eredità Una sera insieme streaming

L’Eredità Una sera insieme streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili