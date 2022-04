BLUE BLOODS EPISODI 3 APRILE. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 3 aprile 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Blue Bloods serie tv su Rai 2: trama episodi 3 aprile 2022

Blue Bloods Stagione 11 episodio 12 Una visita inaspettata. Abigail Baker viene aggredita. Per Frank, considerato lo stretto rapporto professionale con la donna e la totale fiducia che ripone in lei, è un boccone amaro da digerire. E il fatto che Abigail, a fronte di quanto accadutole, stia considerando l’idea di tornare al lavoro sul campo non semplifica le cose. Erin chiede al suo ex marito Jack Boyle di rappresentare un imputato che sta perseguendo in un caso di possesso di armi. Il dibattito in aula si trasferisce presto anche sul fronte personale. Jack scommette che riuscirà a coinvolgere Erin in un weekend romantico se il suo cliente verrà giudicato innocente, lei rilancia: in caso di giudizio di colpevolezza, Jack dovrà partecipare alla cena della domenica della famiglia Reagan! Nel frattempo, tra Eddie e Jamie c’è qualche scaramuccia…

Blue Bloods streaming

La serie tv Blue Bloods streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

