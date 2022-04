THE ROOKIE EPISODI 3 APRILE. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 3 aprile 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 3 aprile 2022

The Rookie Stagione 4 episodio 12 L’urto. Nolan è stato eletto rappresentante sindacale ma il suo desiderio di portare il “vero” cambiamento si scontra con le decine di richieste (parecchie davvero assurde) da parte dei suoi colleghi poliziotti, cui si aggiunge un antagonista che promette battaglia: il tenente Landon Briggs, resposabile del sindacato. Sul fronte operativo, Chen e Bradford si occupano del ritrovamento, sulla spiagga, di una mano amputata. Si scoprirà che l’arto appartiene, meglio, apparteneva a Mark Kilkea, un impiegato presso un’azienda di biotecnologie il cui responsabile, Devin Swaine, si dimostrerà a dir poco riluttante nel collaborare con la polizia. Nel frattempo, mentre Lopez e Wesley hanno divergenze sul percorso scolastico da far seguire al piccolo Jack, Grey conosce Romeo Cabarelli, un ispettore italiano che giunge a Los Angels per cercare di catturare un fuggitivo, un certo Kai Zullo. Grey si offre di aiutarlo in questa missione ma Cabarelli potrebbe non aver detto tutta la verità…

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

