DELITTI IN PARADISO EPISODI 4 APRILE. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 lunedì 4 aprile 2022 su Rai 2 con gli episodi della nona stagione. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi.

Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2: trama episodi 4 aprile 2022

Delitti in Paradiso stagione 9 episodio 7 Un oscuro segreto. Una parrucchiera viene trovata cadavere nel suo salone. Al momento dell’omicidio, tre persone erano presenti nel negozio, ma nessuna sembra aver visto o sentito alcunché. L’arma del delitto non si trova. E inspiegabilmente qualcuno ha fatto partire la lavatrice pochi minuti dopo l’assassinio. Tutte questioni importanti, ma non per il nostro detective Parker, troppo impegnato a dare sui nervi a tutti! L’uomo è convinto che la lucertola Harry sia responsabile di un nuovo rash cutaneo che ha sviluppato!

Delitti in Paradiso stagione 9 episodio 8 Niente è come sembra. Finale di stagione. Ultimo episodio di questa nona stagione, la serie è già stata confermata per una decima. L’ispettore Parker e la sua squadra devono indagare sulla morte di un attore che viveva a Saint Marie. C’è però un grande problema: l’unica testimone è la moglie, che purtroppo è non vedente… Intanto Neville Parker deve decidere se rimanere a Saint Marie o tornare a casa.

Delitti in Paradiso streaming

La serie tv Delitti in Paradiso streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

