The Landlord film stasera in tv 5 aprile: cast, trama, streaming

The Landlord è il film stasera in tv martedì 5 aprile 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Landlord film stasera in tv: cast

La regia è di Daniel Ringey. Il cast è composto da Ted McGinley, Aiko Fukushima, Molly McCook, Jack Turner, Amy Arburn, Adrian Gaeta, Anne Sward, Jarrod Phillips.

The Landlord film stasera in tv: trama

Alyssa si trasferisce in un lussuoso complesso di appartamenti. La ragazza, già alle prese con uno stalker, non sa di essere spiata dal suo padrone di casa, Robert. L’uomo continua riempirla di attenzioni ripetendole quanto lei assomigli a sua figlia. Vivere in quell’appartamento diventa ogni giorno più inquietante.

The Landlord streaming

The Landlord streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

