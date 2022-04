Tocca a noi Concerto per la pace è l’evento per solidarietà in onda stasera in tv giovedì 7 aprile 2022 in prima serata su Rai 1. Scopri ospiti e anticipazioni della serata. SCOPRI COSA C’È IN TV

Tocca a noi Concerto per la pace: ospiti e anticipazioni 7 aprile 2022

Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, Fast Animal and Slow Kids, Gaia, Gianni Morandi, La Rappresentante Di Lista, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore e The Zen Circus: tutti insieme per la pace e per “Save The Children” e l’Ucraina. E’ il grande concerto di Piazza Maggiore a Bologna “Tocca a noi. Musica per la pace” che Rai 3 propone giovedì 7 aprile in prima serata, intorno alle 21.15, condotto da Andrea Delogu, con la partecipazione di Marco Baliani e Daniele Piervincenzi. Il concerto su Radio 2 avrà il commento di Gino Castaldo e i contributi di Ema Stokholma, pronta ad intervenire sul palco di Piazza Maggiore per raggiungere l’amica e compagna di radio Andrea Delogu. Sui social di Radio 2, inoltre, gli extra e le interviste esclusive realizzate dalla Stokholma nel backstage. L’evento sarà anche sugli account Facebook, Twitter e Instagram di Rai 3, a cura di digital Rai 3.

Nato da un’idea de La Rappresentante di Lista, con il sostegno del Comune di Bologna e della Regione Emilia-Romagna e il supporto di Rai per il Sociale, il concerto vedrà alternarsi artisti italiani tra i più amati, che hanno deciso di unirsi per ricordare, ancora una volta, l’urgenza di fermare le violenze che da settimane colpiscono drammaticamente le bambine, i bambini, le donne e gli uomini dell’Ucraina e sensibilizzare giovani e meno giovani ad attività di dialogo e di cooperazione, di costruzione costante della pace nel mondo.

Tocca a noi Concerto per la pace streaming

Tocca a noi Concerto per la pace streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

