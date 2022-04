Grey’s Anatomy 18X16: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming

Grey’s Anatomy 18X16 va in onda sulla ABC americana giovedì 21 aprile 2021. Torna così il medical drama firmato Shondaland con la diciottesima stagione. Di seguito trama, anticipazioni, streaming e promo del prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN ITALIANO

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Grey’s Anatomy 18X16: trama, anticipazioni e spoiler

L’episodio di Grey’s Anatomy 18X16 si intitola Should I Stay or Should I Go?, ispirato all’omonimo brano dei The Clash, che tradotto in italiano significa ”dovrei restare o andare?”. L’emittente televisiva americana stavolta non ha rilasciato una breve sinossi, ma il promo rivela alcune anticipazioni sulla trama. Scopriremo infatti se Meredith ha deciso di lasciare Seattle. Inoltre torna al Grey Sloan Addison Montgomery.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Grey’s Anatomy 18X16 streaming: dove vedere l’episodio

Negli USA l’episodio va in onda sulla ABC giovedì 21 aprile 2022. In Italia la puntata doppiata in italiano verrà on demand sulla piattaforma Disney+ nella primavera 2022. Grey’s Anatomy 18X16 streaming sarà visibile inoltre una volta che l’episodio sarà andato in onda sia on demand sia sull’App.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Grey’s Anatomy 18X16 streaming sottotitoli

Per chi non può aspettare a vederli quando gli episodi arriveranno doppiati in italiano, sicuramente le puntate sottotitolate saranno disponibili nei siti specializzati in streaming (come per esempio fastsubita.com), anche se dobbiamo sottolineare ai lettori che queste modalità non sono legali.

Grey’s Anatomy 18X16 promo

Grey’s Anatomy social: seguilo con noi

Per commentare in diretta la serie tv Grey’s Anatomy basta andare sull’hashtag ufficiale #GreysAnatomy, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie. Per quanto riguarda la visione in tv, orari, streaming e replica delle puntate, leggi il nostro articolo dedicato.

Per essere sempre aggiornato su Grey’s Anatomy segui le pagine Facebook:

Grey’s Anatomy: link utili