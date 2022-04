Duro da uccidere film stasera in tv 9 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

Duro da uccidere è il film stasera in tv sabato 9 aprile 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Duro da uccidere film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Hard To Kill

GENERE: Azione

ANNO: 1990

REGIA: Bruce Malmuth

CAST: Steven Seagal, Kelly Le Brock, Bill Sadler, Frederick Coffin, Bonnie Burroughs, Andrew Block, Branscombe Richmond, Lou Beatty Jr., Zachary Rosencrantz, James Di Stefano, Dean Norris, Francesca P. Roberts, Charles Boswell

DURATA: 95 minuti

Duro da uccidere film stasera in tv: trama

Mason Storm (Steven Seagal), onesto agente della squadra omicidi di Los Angeles, scopre un’intercettazione che testimonia un incontro segreto tra il senatore degli Stati Uniti Vernon Trent (William Sadler) e alcuni membri della malavita organizzata. Il senatore Vernon Trent è dunque implicato in traffici malavitosi e temendo di essere pubblicamente scoperto, incarica dei killer efferati di uccidere Mason a casa sua. Mason in seguito dell’attacco viene ferito gravemente, ma non muore e resta in coma per sette anni, assistito solo da una splendida infermiera (Le Brock) che, innamorata di lui, non smette di sperare in una sua ripresa. In un lungo percorso verso la guarigione Mason recupera prima la coscienza e poi anche la funzionalità fisica. Quando Trent scopre dei suoi progressi manda nuovamente una banda per ucciderlo. È l’infermiera a salvarlo e lo nasconde in un posto sicuro dove lo aiuta nella terapia riabilitativa. Ben presto Mason è in grado di affrontare la banda e …

Duro da uccidere film stasera in tv: curiosità

Steven Seagal e Kelly LeBrock erano sposati ai tempi del film.

La pellicola si intitolava inizialmente Seven Year Storm ed era stata pubblicizzata con questo nome. La Warner Bros. ha in seguito deciso di intitolarlo Hard to Kill – Duro da uccidere per farlo sembrare un film d’azione più violento.

Kelly Le Brock ai tempi si era ritirata dalle scene, ma prese parte al film per fare un favore al marito.

L’iconica coda di cavallo di Steven Seagal è apparsa per la prima volta in questo film.

Duro da uccidere streaming

Duro da uccidere streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Duro da uccidere film stasera in tv: trailer

