Lo Show dei Record va in onda stasera in tv domenica 10 aprile 2022 in prima serata su Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Di seguito anticipazioni e ospiti della serata.

Lo Show dei Record stasera in tv 10 aprile: anticipazioni e ospiti

Domenica 10 aprile 2022, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Lo Show dei Record, il programma dei primati del Guinness World Records. Dallo Studio 11 di Cologno Monzese, Gerry Scotti accoglierà uomini e donne provenienti da ogni parte del globo che sfideranno i propri limiti per entrare nel Guinness World Records 2022. Al centro della scena performance dai diversi sapori e tipologie capaci di appassionare tutta la famiglia, in un un mix di prove spettacolari e divertenti. Walter Zega sarà il super campione sportivo ospite della serata. L’ex portiere da record dovrà affrontare una prova che prevederà, ovviamente, una porta e un pallone. Iva Zanicchi sarà, invece, in studio per consegnare a Gerry Scotti un riconoscimento prezioso. Per l’ultima puntata sarà in studio anche l’apneista Umberto Pelizzari, inviato speciale per questa edizione de Lo Show dei record dall’Autodromo di Monza, dove si sono svolte le prove più spettacolari.

Lo Show dei Record streaming

Lo Show dei Record streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

