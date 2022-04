THE ROOKIE EPISODI 10 APRILE. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 10 aprile 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 10 aprile 2022

The Rookie Stagione 4 episodio 13 Lotta o fuggi. Un caso a dir poco originale per i nostri poliziotti. Leo Thomas, 17 anni, spacciandosi per il figlio di un funzionario dei Reati Finanziari, ha rubato un elicottero della polizia! Per restituirlo pone tre condizioni, nello specifico, tre missioni – in pieno stile videogame di cui Leo è molto appassionato – che i nostri dovranno portare a termine. Nolan, insieme a Lucy, decide di stare al gioco, riuscendo, così, a scoprire un traffico di droga e a liberare la madre di Leo dal suo compagno, Brian. Nel frattempo, in seguito a una rivolta in carcere, Langston Bryant, condannato per avere ucciso un poliziotto a un blocco stradale, viene portato in ospedale. Aaron viene assegnato alla sorveglianza e Langston cerca in lui solidarietà perché afferma di essere stato condannato ingiustamente. James e Wesley gli cercano un avvocato che si occupi del caso pro bono. Infine, mentre Harper fa la conoscenza di Kenton Scott, l’assistente di Aaron sul set del reality show, un tizio sveglio e intraprendente che riesce a trovare qualsiasi cosa, una banda che compie rapine in casa viene smantellata grazie alla testimonianza di Dez Robinson, una vecchia conoscenza di Tim.

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

