Robocop film stasera in tv 11 aprile: cast, trama, streaming

Robocop è il film stasera in tv lunedì 11 aprile 2022 in onda in prima serata su Rai 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Robocop film stasera in tv: cast

La regia è di Paul Verhoeven. Il cast è composto da Felton Perry, Miguel Ferrer, Kurtwood Smith, Calvin Jung, Peter Weller, Nancy Allen, Dan O’Herlihy, Ronny Cox, Robert DoQui, Ray Wise, Paul McCrane, Jesse D. Goins, Del Zamora, Rick Lieberman, Lee de Broux.

Robocop film stasera in tv: trama

Detroit è in preda al degrado e al crimine. Già da tempo gli Stati Uniti usano nelle zone di guerra robot dalla forma umanoide assieme ai droni ma per legge non possono essere utilizati nel territorio americano. Questi robot sono prodotti dalla multinazionale Omnicorp OCP, che vuole aumentare i profitti espandendosi commercialmente anche nel mercato interno. Una macchina non potrà mai essere accettata dagli americani, ma se sulla struttura meccanica fosse installato un cervello umano le cose potrebbero essere diverse. La OCP assume il controllo delle forze dell’ordine e crea un cyborg che unisce parti meccaniche al corpo di un poliziotto caduto in azione. Nasce così il primo robot con una coscienza umana. Ma questa coscienza ed il fatto del riafforare dei ricordi e dei sentimenti fanno insorgere dei problemi: Robocop è efficiente ma anche una scheggia poco controllabile e dunque inutile alle finalità per le quali era stato costruito. Ora questo gioiello della robotica deve difendersi dai suoi stessi creatori.

Robocop streaming

Robocop streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Robocop film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=5sSn8bk_2ec

