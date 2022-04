Don Matteo 13 terza puntata: trama e anticipazioni 14 aprile 2022

DON MATTEO 13 TERZA PUNTATA. Terence Hill torna a vestire i panni del suo personaggio più celebre della tv italiana nelle nuove puntate di Don Matteo 13, in onda su Rai 1 giovedì 14 aprile 2022. Ecco di seguito trama e anticipazioni sulla prima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING

Don Matteo 13 trama terza puntata – Il sacrificio della regina. A Spoleto si svolge la finale di un torneo di scacchi: ma Olga Valon, la giovane campionessa, scompare e qualcuno potrebbe averle fatto del male. È un duro colpo per Natalina, che è molto legata alla ragazza: proprio lei, infatti, aveva adottato Olga a distanza e l’aveva fatta venire in Italia anni prima. E mentre Federico è costretto a fare i conti con un segreto nel passato di Greta, Marco deve scendere a patti con una rinnovata consapevolezza: è ancora innamorato di Anna e vuole fare il possibile per riconquistarla. In suo aiuto accorrono Valentina e Cecchini, che però hanno idee opposte su come aiutarlo: chissà che almeno uno dei due non riesca a far sbocciare nuovamente l’amore tra Anna e Marco.

