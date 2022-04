Io Vi Troverò film stasera in tv 14 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

Io Vi Troverò è il film stasera in tv giovedì 14 aprile 2022 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Io Vi Troverò film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Taken

GENERE: Azione

ANNO: 2008

REGIA: Pierre Morel

CAST: Liam Neeson, Maggie Grace, Xander Berkeley, Famke Janssen, Katie Cassidy, Olivier Rabourdin, Leland Orser, Jon Gries e David Warshofsky

DURATA: 93 minuti

Io Vi Troverò film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film in onda oggi. L’agente segreto Bryan, dopo aver sacrificato per colpa del suo lavoro la famiglia, si è dimesso per poter stare vicino alla figlia diciassettenne che vive con la madre e il facoltoso patrigno in una lussuosa villa a Los Angeles. Un giorno Kim gli chiede il permesso di poter andare a Parigi con un’amica lui, da prima un po’ titubante, acconsente a patto che la figlia lo chiami ogni giorno e lo informi dei suoi spostamenti. Ma a Parigi le due ragazze vengono rapite da un’organizzazione che commercia in prostitute per venderle al miglior offerente. Bryan ha le ore contate e userà tutte le sue conoscenze e tutti i suoi mezzi per ritrovarla e riportarla a casa.

Io Vi Troverò film stasera in tv: curiosità

Luc Besson ha partecipato al progetto cinematografico in veste di sceneggiatore e produttore.

Sono seguiti due sequel dal titolo Taken – La vendetta (2012) e Taken 3 – L’ora della verità (2015).

Inizialmente era stato preso come protagonista Jeff Bridges, che poi rifiutò quindi la parte è andata a Liam Neeson.

L’ex militare del servizio aereo Mick Gould ha allenato Liam Neeson in mosse e modi di combattimento. L’attore ha inoltre eseguito quasi tutti i suoi stunt.

Io Vi Troverò streaming



Io Vi Troverò film stasera in tv: trailer

