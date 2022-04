Si Accettano Miracoli film stasera in tv 14 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

Si Accettano Miracoli è il film stasera in tv giovedì 14 aprile 2022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Si Accettano Miracoli film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 1 gennaio 2015

GENERE: Commedia

ANNO: 2015

REGIA: Alessandro Siani

CAST: Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri, Ana Caterina Morariu, Giovanni Esposito, Giacomo Rizzo, Paolo Triestino, Maria Del Monte

DURATA: 110 Minuti

Si Accettano Miracoli film stasera in tv: trama

La storia gira attorno alle vicende di tre fratelli, separati da tanti anni che la sorte fa riunire dopo molto tempo. Fulvio (Alessandro Siani) è un selezionatore di personale, un cosiddetto tagliatore di teste, per una società multinazionale, che dopo aver programmato il licenziamento del personale in esubero dell’azienda viene a sua volta licenziato. Flavio reagisce picchiando il proprietario e al processo conseguente viene condannato ad un mese di servizi sociali da scontare nella casa famiglia di suo fratello Don Germano (Fabio De Luigi), parroco di un piccolo borgo del sud d’Italia, loro paese di origine ubicato sulla Costiera amalfitana. Fulvio ritrova le sue radici grazie al fratello parroco, che lo accoglie in casa, e alla sorella, interpretata da Serena Autieri.

Qui s’innamora di una ragazza bellissima che ha perso la vista. Il fratello parroco ha aperto una casa per bambini orfani, ma la sua parrocchia versa in condizioni disastrate a causa della crisi che non ha risparmiato nemmeno la Chiesa. Don Germano è così disperato che si ritrova a chiedere un miracolo a San Tommaso, patrono del paesino. Fulvio capisce subito che per aiutare il fratello parroco, i bambini e tutto il paese c’è bisogno di un intervento “miracoloso” All’insaputa di tutti, si inventa un miracolo finto per dare nuova vita al paese e all’inizio la sua idea sembra funzionare. Il paesino sconosciuto diventa un luogo di culto e pellegrinaggio per migliaia di devoti. Ma quando il Vaticano invierà sul posto i vescovi a fare le verifiche del caso, il piano di Fulvio comincerà a vacillare..

Si Accettano Miracoli film stasera in tv: curiosità

Si tratta del secondo film che vede dietro la macchina da presa Alessandro Siani, dopo il travolgente successo del suo primo film Il Principe Abusivo.

La pellicola è stata girata tra Napoli, Sant’Agata de’ Goti e la Costiera amalfitana nel paese di Scala, vicino a Ravello.

L’incasso totale del film al cinema è stato di oltre 15 milioni di euro.

Si Accettano Miracoli streaming

Si Accettano Miracoli streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Si Accettano Miracoli film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=auVNxyM2N9o

