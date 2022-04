Sulla mia pelle film stasera in tv 14 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

Sulla mia pelle è il film stasera in tv giovedì 14 aprile 2022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Sulla mia pelle film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 12/09/2018

GENERE: Drammatico

ANNO: 2018

REGIA: Alessio Cremonini

CAST: Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Max Tortora

DURATA: 100 minuti

Sulla mia pelle film stasera in tv: trama

Il film racconta in maniera emozionante e coinvolgente gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi: cosa gli è accaduto dalla notte in cui è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti fino alla mattina di sei giorni dopo, quando è stato trovato morto. Ma è anche il racconto della settimana che ha cambiato per sempre la vita della sua famiglia.

Sulla mia pelle recensione

Film di accusa, di proclami, di indignazione che porta alla facile gogna? No non lo è. Anzi è un lavoro di grande equilibrio, dove il regista Alessio Cremonini e la sua co-sceneggiatrice Lisa Nur Sultan sono riusciti ad intrecciare un racconto che si radica ai fatti, ai dati, alle carte processuali. L’obiettivo è di cercare di ricostruire la vicenda con serietà mettendo in luce la responsabilità della cronaca e le esigenze del cinema. Insomma una storia che mette tutti noi di fronte alle nostre responsabilità, al nostro modo di pensare e di vivere. Noi come ci saremmo comportati se fossimo stati nei panni di quei medici, infermieri, carabinieri, poliziotti, giudici, avvocati? In onestà cosa avremmo fatto? Ottime le interpretazioni degli attori, in particolare quella di Alessandro Borghi, capace di rappresentare con grande bravura e naturalezza la genesi dolorosa di una morte senza senso. Bravissimi anche Max Tortora e Milvia Marigliano nei panni dei genitori di Stefano Cucchi.

Sulla mia pelle film stasera in tv: curiosità

La pellicola ha aperto la sezione Orizzonti del Festival di Venezia 2018 ed è stato accolto davvero molto bene con ben sette minuti di applausi alla fine della prima proiezione.

Il film è distribuito contemporaneamente nelle sale cinematografiche italiane da Lucky Red e attraverso il servizio di streaming Netflix.

Sulla mia pelle streaming

Sulla mia pelle streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Sulla mia pelle film stasera in tv: trailer

