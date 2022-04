Concerto di Pasqua 2022 su Rai 1 dove vedere diretta tv e streaming

Il Concerto di Pasqua 2022 andrà in onda stasera in tv venerdì 15 aprile 2022 in seconda serata su Rai 1 da Orvieto. Di seguito orari, programma e dove vedere l’evento in tv e streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Concerto di Pasqua 2022 dove vedere la diretta tv e streaming

Il Concerto di Pasqua 2022 a Orvieto presentato da Rai Cultura andrà in onda su Rai 1 dalle 23:00 con replica domenica 17 aprile alle 18.00 su Rai 5. Il programma prevede il Preludio dell’opera “Creazione” per sola orchestra di Franz Joseph Haydn; “Ah, lo previdi” e “Ah, t’involo agl’occhi miei” – K.272 per Soprano e Orchestra di Wolfgang Amadeus Mozart, con il soprano Lenneke Ruiten; Paukenmesse (“Missa in tempore belli”)” in do magg. per Soli, Coro e Orchestra (Lenneke Ruiten soprano, Marie Claude Chappuis mezzosoprano, Matthew Swinsen tenore, Alessandro Luongo baritono) ancora di Haydn. La musica come veicolo di pace è sostenuta dall’associazione Omaggio all’Umbria e dall’Unicef che patrocina il progetto dal 2008.

Concerto di Pasqua 2022 streaming

Concerto di Pasqua 2022 streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

