Risorto film stasera in tv 15 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

Risorto è il film stasera in tv sabato 16 aprile 2022 in onda in prima serata su Rai 12. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Risorto film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Risen

USCITO IL: 17 marzo 2016

GENERE: Drammatico

ANNO: 2016

REGIA: Kevin Reynolds

CAST: Joseph Fiennes, Tom Felton, María Botto, Cliff Curtis, Peter Firth

DURATA: 107 Minuti

Risorto film stasera in tv: trama

Un uomo è in cammino nel deserto della Galilea e porta con sè solo il suo mantello ed una bisaccia. Quando trova una casa vi entra e chiede ospitalità. Ma chi lo ospita percepisce di non avere fatto entrare nella sua casa un semplice viandante: i suoi calzari sono infatti quelli di un militare romano e l’anello al suo dito lo identifica come funzionario. Chi sei? Da dove vieni? Da qui parte un flashback che proietta lo spettatore in una battaglia fra una legione romana e degli zeloti che difendono il ladrone Barabba appena liberato. Il viandante è Clavio che comanda con forza la legione.

La storia continua a vediamo il tribuno Clavio e il suo aiutante Lucio ricevere l’incarico direttamente da Ponzio Pilato di fare la guardia al corpo di Cristo deposto dalla croce e sepolto in una tomba in una caverna chiusa da una pietra enorme ed inamovibile. I militari vengono addestrati per la missione in modo da ostacolare i seguaci radicali di Gesù ed evitare che trafughino il corpo del Nazzareno per poi dichiarare che è risorto. Ma il corpo sparisce e Clavio deve assolutamente recuperarlo, smentire le voci del Messia risorto ed evitare una rivolta a Gerusalemme. Da qui parte l’inchiesta del tribuno Clavio con perquisizioni, interrogatori, irruzioni nelle case, inseguimenti. LEGGI LA NOSTRA RECENSIONE

Risorto film stasera in tv: curiosità

Kevin Reynolds dirige la trasposizione cinematografica di The Resurrection of Jesus Christ, thriller scritto da Paul Aiello e sequel non ufficiale del kilossal La Passione di Cristo.

Per il film è costato 20 milioni di dollari.

Quando Clavio interroga Bartolomeo lo minaccia di crocifiggerlo. Secondo la storia religiosa è proprio questa la morte che ha atteso il Santo.

Tom Felton in questo film si chiama Lucius (Lucio in italiano), proprio come suo padre Lucius Malfoy in Harry Potter, saga che l’ha reso famoso. Inoltre sempre in Harry Potter Felton ha lavorato con il fratello di Joseph Fiennes’ brother, Ralph, che interpretava Voldemort.

Il film si ispira alla pellicola italiana L’inchiesta del 1986 diretta da Damiano Damiani.

Risorto streaming

Risorto streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Risorto film stasera in tv: trailer

