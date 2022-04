Piacere sono un po’ incinta film stasera in tv 19 aprile: cast, trama, streaming

Piacere sono un po’ incinta è il film stasera in tv martedì 19 aprile 2022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Piacere sono un po’ incinta film stasera in tv: cast

La regia è di Alan Poul. Il cast è composto da Jennifer Lopez, Alex O’Loughlin, Danneel Harris, Eric Christian Olsen, Anthony Anderson, Noureen DeWulf, Michaela Watkins, Melissa McCarthy, Tom Bosley, Jennifer Elise Cox, Linda Lavin, Adam Rose, Carlease Burke.

Piacere sono un po’ incinta film stasera in tv: trama

Sono anni che Zoe (Jennifer Lopez) è alla ricerca del principe azzurro senza successo. L’attesa sta diventando troppo lunga e Zoe è determinata a diventare madre, ma non può aspettare ulteriormente perchè rischiara di andare oltre con l’età giusta per avere un bambino. Prende così un appuntamento per l’inseminazione artificiale. Proprio in quel giorno, però, incontra Stan (Alex O’Loughlin), che sembra essere la persona giusta. Zoe cerca di portare avanti questo nuovo rapporto nascondendo i primi segni della gravidanza. Ben presto per la donna la situazione precipita in una serie di errori che mette in confusione Stan.

Zoe è costretta dagli eventi a rivelare a Stan il vero motivo dei suoi comportamenti imprevedibili. Stan dapprima dubbioso, poi decide di continuare la storia d’amore con Zoe nonostante l’insolito futuro che lo aspetta. La vera “prova del nove” tra i due arriva quando entrambi capiscono che la reciproca conoscenza è a livello superficiale di non conoscersi affatto se sessualmente. Con la scadenza dei nove mesi che incombe, i due iniziano a riflettere e a frenare gli entusiasmi..

Piacere sono un po’ incinta streaming

Piacere sono un po’ incinta streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Piacere sono un po’ incinta film stasera in tv: trailer

