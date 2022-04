The Good Doctor 5 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quinta stagione mercoledì 20 aprile 2022. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Good Doctor 5 trama episodi 20 aprile 2022

The Good Doctor 5 episodio 7 Ribellione. Shaun si sente deluso da Lea e il loro rapporto è in crisi. Lea cerca di trovare un punto d’accordo e di spiegare come stanno le cose, ma Shaun sembra irremovibile. Neppure il provvidenziale intervento di Glassman sembra dare risultati. Dopo essersi occupato del caso di un uomo che ha tentato il suicidio a causa di un amore non corrisposto, Shaun torna sui suoi passi, anche grazie ai saggi consigli di Park. Ma Lea ormai è stanca e decide di andarsene da casa. Nel frattempo, la Lim scopre che Salen non ha ancora il controllo totale dell’ospedale e questo porterà le due donne allo scontro. In ospedale, intanto, si seguono due casi, quello di Candace, una giovane che ha subito un intervento e che soffre molto, e quello di Phil Hall, un uomo che si è andato a schiantare contro un albero con la macchina dopo un appuntamento galante finito male.

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand.

