The Help film stasera in tv 20 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

The Help è il film stasera in tv mercoledì 20 aprile 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Help film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 20 gennaio 2012

GENERE: Drammatico

ANNO: 2011

REGIA: Tate Taylor

CAST: Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer, Bryce Dallas Howard, Mike Vogel, Sissy Spacek, Allison Janney, Jessica Chastain, Ahna O’Reilly, Chris Lowell, Anna Camp, Aunjanue Ellis, Cicely Tyson, Dana Ivey, Brian Kerwin

DURATA: 137 Minuti

The Help film stasera in tv. trama

Siamo negli anni ’60 in Mississippi. Una giovane scrittrice, Skeeter, neolaureata ottiene il primo impiego in un giornale locale con l’incarico di gestire la rubrica di posta delle casalinghe. Skeeter ben presto si accorge di essere circondata da un razzismo incurante del fatto che l’educazione dei piccoli sia affidata alle domestiche di colore. Skeeter decide di raccontare la vita dei bianchi osservata dal punto di vista delle collaboratrici familiari di colore. Il muro di omertà è difficile da demolire.

Ma durante la campagna che una delle ladies lancia affinché nelle abitazioni dei bianchi ci sia un gabinetto riservato alle cameriere, qualcuno comincia a parlare con la gironalista. Inizia Aibileen, poi Minny e poi con tante difficoltà molte altre cameriere di colore raccontano i soprusi ricevuti dai bianchi, uomini e donne. Il libro comincia a strutturarsi e man mano che si arricchisce di racconti comincia a diventarnon più il libro di Skeeter , ma diventa il libro delle donne che le hanno confidato le umiliazioni subite.

The Help film stasera in tv: curiosità

In The Help tutto quasi il cast ha ricevuto almeno un premio o una nomination: Emma Stone, Jessica Chastain, Octavia Spencer, Viola Davis hanno vinto uno o più premi all’interno dello stesso film. Octavia Spencer ha vinto il premio Oscar 2012 per la miglior attrice non protagonista.

La cantante Mary J.Blidg e ha inciso e interpretato appositamente per The Help il brano The living Proof che ha avuto una candidatura ai Golden Globe come migliore canzone originale.

Gran parte delle riprese si sono svolte a Greenwood, nel Mississipi. Alcune scene però sono state girate anche nella Jackson in cui è ambientato il film e a Greenville.

The Help streaming

The Help streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Help film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=52UYjEs72tw

