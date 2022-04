THE RESIDENT 4 EPISODI 20 APRILE 2022. La quarta stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 mercoledì 20 aprile 2022. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Resident 4: trama episodi 20 aprile 2022 su Rai 2

The Resident 4 episodio 8 Una seconda chance. La carriera di Mina è in bilico. C’è il problema del visto, di certo non da sottovalutare, e c’è anche in vista una potenziale guerra tra AJ e Cain, e la giovane dottoressa potrebbe finire vittima del fuoco incrociato. Al Chastain c’è il ritorno di Billie e considerati i trascorsi, soprattutto con Conrad, ci saranno scintille. E se Cain tornasse a gestire neurochirurgia le scintille potrebbe diventare esplosioni atomiche. Nel frattempo, Nic si ritrova faccia a faccia con Jake, l’uomo che l’ha accoltellata, ricoverato al pronto soccorso proprio il giorno in cui l’infermiera rientra in corsia. Leela, una nuova tirocinante, entra a far parte dello staff, ma il suo atteggiamento incostante finisce per dare sui nervi sia a Devon (che ha il suo bel daffare con Billie) che ad AJ. Infine, ad Atlanta fa ritorno anche Nadine e con una sorpresa: un figlio. E’ Devon il padre?

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull'app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica.

