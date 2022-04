AMICI 21 SESTO SERALE ANTICIPAZIONI. Torna con la fase finale il talent show condotto da Maria De Filippi in onda stasera in tv sabato 23 aprile 2022 su Canale 5. Ecco di seguito tutte le anticipazioni sulla nuova puntata del serale di Amici 2022 e chi saranno gli ospiti presenti. SCOPRI TUTTO SU #AMICI

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Amici 21 sesto serale anticipazioni e ospiti 23 aprile 2022

Sabato 23 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il Serale di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Dopo aver provato per una settimana con i loro maestri, i ragazzi si affronteranno anche stasera in una gara piena di sfide. In questa puntata del serale le squadre sno composte dai rimanenti ragazzi: team di Anna Pettinelli e Veronica Peparini con il cantante Albe e il ballerino Dario Schirone; team di Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini i cantanti Alex e Sissi e i ballerini Serena e Nunzio; team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano i cantanti LDA e Luigi Strangis e il ballerino Michele Esposito.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Amici 21 sesto serale anticipazioni e ospiti 23 aprile 2022

A giudicare le performance dei cantanti e ballerini in gara sarà una giuria che i fan di Amici conoscono già molto bene. Infatti tornano a comporre il trio della giuria Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash Fiordispino. In ogni appuntamento saranno presenti anche grandi ospiti musicali che duetteranno con i ragazzi o si esibiranno nelle loro nuove canzoni. In questo serale sarà ospite lo tesso giudice Stash con la sua band The Kolors che si esibiranno nel nuovo singolo Blackout. In studio anche Nino Frassica con il suo sketch Amici Senior.

Amici 2022 streaming

Sarà possibile vedere le puntate del talent show con Maria De Filippi sia in televisione, su Canale 5, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

Amici: un po’ di storia

Amici di Maria De Filippi nasce nel 2001 con il nome di Saranno Famosi, condotto nella parte del sabato pomeriggio inizialmente da Daniele Bossari. Ideato per formare i giovani talenti nel musical, i concorrenti nelle prime edizioni venivano chiamati a imparare a ballare, cantare e recitare con prove miste anche nel serale. Poi Amici si è trasformato in una gara più specifica per le separate discipline di ballo e canto con in palio contratti discografici e stage nelle migliori scuole di danza del mondo. SCOPRI TUTTI I VINCITORI DI AMICI

Amici sui social: seguilo con noi

Amici torna sempre più social grazie ai vari network che seguiranno il programma. L’hashtag ufficiale è #Amici2022 #Amici21 #AmicidiMaria, con cui oltre ad essere sempre aggiornati sulle news dalle spiagge, i telespettatori potranno commentare in live tutto ciò che accade. Segui anche la nostra pagina Facebook per essere sempre aggiornato sulle news, anticipazioni e tutto quello che succede nelle puntate di Amici.

Amici: link utili