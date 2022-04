Ozzy Cucciolo Coraggioso film stasera in tv 23 aprile: cast, trama, streaming

Ozzy Cucciolo Coraggioso è il film stasera in tv sabato 23 aprile 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Ozzy Cucciolo Coraggioso film stasera in tv: trama

Ozzy è piccolo cane beagle. I suoi padroni sono il signor Martins e la moglie entrambi disegnatori di fumetti e la loro figlia Jenny. I due disegnatori ricevono la notizia di essere stati ammessi ad esporre presso una prestigiosa Fiera del fumetto che si svolgerà a Tokyo. Purtroppo nel viaggio a Tokyo non potranno portare con loro il piccolo cane Ozzy e lo portano in una specie di Spa per cani molto costosa ma con prestazioni di qualità. Purtroppo è tutta una finzione e non appena i padroni lasciano Ozzi nella Spa, il cucciolo viene prelevato e portato in un carcere per cani, gestito dai cani stessi alle dipendenze dell’essere umano che ha escogitato il tutto. Per il piccolo beagle comincerà una dura lotta per la sopravvivenza in un ambiente molto diverso da quello conosciuto finora da cui vuole assolutamente fuggire..

Ozzy Cucciolo Coraggioso film stasera in tv: recensione

Questa pellicola d’animazione di Alberto Rodriguez è molto ben realizzata ed è sicuramente allo stesso livello delle più rinomate produzioni americane. Ozzy è un personaggio che coinvolge subito il pubblico grazie al suo carattere simpatico, giocherellone, il classico cucciolo combina guai tenero e pauroso. Molto ben studiati sono i personaggi comprimari (Hot Dog, Rutto e Scheggia) e e i personaggi cattivi (il direttore del carcere Roccia e il boss Don Vito). Ma Ozzy dimostra al suo pubblico di bambini che la storia ha una sua morale: non bisogna scoraggiarsi nelle difficoltà. Infatti dopo un’iniziale smarrimento, il cucciolo trova dentro di sé il coraggio di reagire e di salvare se stesso e i suoi compagni di sventura. Si tratta di un film molto piacevole e divertente adatto per tutta la famiglia. Inoltre sviluppa con semplicità temi molto importanti per l’educazione dei bambini quali il rispetto per gli animali, l’amicizia, la fedeltà, la lealtà. Messaggi positivi che arrivano al pubblico tra sorrisi e divertimento.

Ozzy Cucciolo Coraggioso streaming

Ozzy Cucciolo Coraggioso streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Ozzy Cucciolo Coraggioso film stasera in tv: trailer

