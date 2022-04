THE ROOKIE EPISODI 24 APRILE. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 24 aprile 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 24 aprile 2022

The Rookie Stagione 4 episodio 14 impresa azzardata. Randy, il “segugio”, si è messo in testa di diventare un cacciatore di taglie e si mette sulle tracce di Ivy Flynn, una donna che si è fatta strada nel campo della prostituzione organizzata, ricevendo finanziamenti da organizzazioni criminali. Lopez e Nolan lo affiancano, preoccupati soprattutto della sua inesperienza. Lo tireranno fuori dai guai più volte, senza che ovviamente Randy se ne renda veramente conto. Lucy è alle prese con la compilazione dei questionari biologici per il congelamento degli ovuli voluto dalla madre. Wesley trova impiego come consulente legale di una fiction e si trova a doversi misurare con l’attrice Sabrina. Lucy e Tim sono invece sulle tracce di Jordan, una donna ferita dalla vita che, una volta saputo di essere guarita dal cancro, decide di vendicarsi di tutti coloro che durante la malattia le hanno negato aiuto.

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

