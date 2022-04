The Good Doctor 5 torna in chiaro su Rai 2 con i nuovi episodi della quinta stagione venerdì 21 gennaio 2022. Il serial statunitense è creato da David Shore con Freddie Highmore e si basa sulla serie sudcoreana intitolata Gut DakteoLR. Ecco di seguito trama e anticipazioni. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Good Doctor 5 trama episodi 27 aprile 2022

The Good Doctor 5 episodio 3 Tempo di cambiamenti. Shaun ha seri problemi ad accettare i cambiamenti imposti da Salen: il sapone e i getti d’aria per asciugare le mani lo infastidiscono e la nuova divisa in tessuto acrilico gli irrita la pelle. La situazione diventa davvero insostenibile, al punto che durante un’operazione, Shaun ha una vera e propria crisi. Così decide di parlare a quattr’occhi con Salen che inaspettatamente acconsente a ripristinare il sapone e gli asciugamani che erano in uso prima del suo arrivo e concede a Shaun di usare la vecchia divisa. Shaun non è l’unico ad avere problemi con Salen. Anche Lim e Andrews si scontrano con lei: Lim tenta di convincerla ad acconsentire ad un’operazione importante su un paziente con un’assicurazione poco vantaggiosa e Andrews cerca l’approvazione per un’operazione molto rischiosa. Nel frattempo Lea non vuole spedire la partecipazione di matrimonio alla madre di Shaun, poiché teme che i due possano litigare proprio il giorno delle nozze. Dopo molte riflessioni, Lea decide di parlarne con Shaun, il quale si dimostra d’accordo con lei: non inviterà sua madre al matrimonio.

The Good Doctor streaming

Sarà possibile vedere le puntate della serie tv sia in televisione, su Rai 2, sia in streaming on demand. Sempre online saranno disponibili le repliche degli episodi. Per maggiori info leggi il nostro articolo dedicato.

