THE RESIDENT 4 EPISODI 27 APRILE 2022. La quarta stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 mercoledì 27 aprile 2022. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

The Resident 4: trama episodi 27 aprile 2022 su Rai 2

The Resident 4 episodio 9 Vecchie storie, nuovi orizzonti. Dopo il finale cliffhanger della scorsa puntata, questo episodio ci dà subito una risposta, no, Devon non è il padre del bambino di Nadine. Il pargolo è il frutto dell’amore nato da un matrimonio combinato, in piena tradizione indiana, che la giovane ha accettato appena tornata a casa. Il fatto che Nadine abbia voltato pagina e sia andata avanti con la propria vita, farà riflettere Devon. Guarda caso il giovane medico si sta occupando di Myra, una paziente che per lavoro aiuta le persone a trovare l’anima gemella. Tra Bell e Jake c’è un bel riavvicinamento, complice una cena cui partecipano, ovviamente Greg, il marito di Jake, e anche Kit. Purtroppo il momento di felicità dura poco. Tina, la madre surrogata che di lì a poco dovrebbe dare a Greg e Jake la loro figlia adottiva, viene ricoverata d’urgenza. Nel frattempo, Mina sembra aver accettato il proprio destino. Con una settimana alla scadenza del visto, la giovane decide di tornare in Nigeria ed AJ decide di andare con lei. La serie sta per perdere due dei suoi protagonisti? Tra Cain e Rose, infine, sembra essere nata una tenera amicizia…

The Resident streaming

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

