Venuto al mondo film stasera in tv 27 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

Venuto al mondo è il film stasera in tv mercoledì 27 aprile 2022 in onda in seconda serata su Rete 4. La pellicola è diretta e interpretata da Sergio Castellitto insieme a Penélope Cruz e Emile Hirsch. Di seguito ecco cast, scheda, trama, curiosità e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Venuto al mondo film stasera in tv: cast e scheda

USCITO IL: 8 novembre 2012

GENERE: Drammatico

ANNO: 2012

REGIA: Sergio Castellitto

CAST: Penélope Cruz, Emile Hirsch, Sergio Castellitto, Adnan Hasković, Pietro Castellitto, Saadet Aksoy, Luca De Filippo, Jane Birkin, Mira Furlan, Jovan Divjak

DURATA: 127 Minuti

Venuto al mondo film stasera in tv: trama

Diciannove anni dopo essere fuggita, Gemma fa ritorno a Sarajevo con suo figlio Pietro, ormai ragazzo. Allora, quando era salita sull’aereo che l’avrebbe portata via, la sua città era in pieno conflitto e Pietro era appena nato. Lei lo aveva accolto come fosse figlio suo. In Bosnia, Gemma aveva lasciato suo marito, Diego. Non era riuscito a prendere quel volo. Lei probabilmente non lo avrebbe più rivisto. Un grande amore li legava, ma Gemma non poteva avere figli e, soffrendone immensamente, spinse suo marito nella braccia di Aska. Un amore sofferto in una Sarajevo martoriata dall’assedio. Adesso Gemma torna al suo passato. Qui trova una verità inattesa ad attenderla. Gemma affronterà la profondità di un dolore che il tempo non ha cancellato; sarà costretta a vedere il vero orrore della guerra; comprenderà la potenza dell’amore…

Venuto al mondo film stasera in tv: curiosità

Il film è tratto dell’omonimo romanzo di Margaret Mazzantini, moglie del regista Sergio Castellitto.

La pellicola è stata girata a Roma, Torino, Sarajevo e Curzola.

E’ stata trasmessa da Sky Atlantic una versione estesa del film suddiviso in cinque capitoli: Amore, Maternità, Guerra, Separazione e Pace.

Il film è stato candidato ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento senza però vincere.

Sergio Castellitto e Penelope Cruz hanno lavorato insieme precedentemente in Nono ti muovere, in cui erano i protagonisti.

Venuto al mondo streaming

Venuto al mondo streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Venuto al mondo film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=16KUmga_CAU

