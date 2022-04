Il professor Cenerentolo film stasera in tv 28 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

Il professor Cenerentolo è il film stasera in tv giovedì 28 aprile 2022 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Il professor Cenerentolo film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 7 dicembre 2015

GENERE: Commedia

ANNO: 2015

REGIA: Leonardo Pieraccioni

CAST: Leonardo Pieraccioni, Laura Chiatti, Massimo Ceccherini, Davide Marotta, Flavio Insinna, Sergio Friscia, Nicola Acunzo, Manuela Zero, Lorena Cesarini, Nicola Nocella

DURATA: 90 Minuti

Il professor Cenerentolo film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Umberto (Leonardo Pieraccioni) insieme a un suo dipendente (Massimo Ceccherini) cercano di salvare la ditta dal fallimento con maldestro colpo in banca. Ma il colpo non va a segno e Umberto è condannato a quattro anni di carcere. Sconta la pena lavorando all’esterno con un permesso giornaliero. Durante il giorno lavora nella biblioteca del paese. Conosce Morgana (Laura Chiatti) e approfittando di un equivoco, Umberto inizia a frequentarla durante l’orario di lavoro in biblioteca. Ma ogni giorno entro la mezzanotte, proprio come Cenerentola, deve rientrare di corsa nella struttura per evitare che il direttore del carcere (Flavio Insinna) gli revochi il permesso di lavoro in esterno.

Il professor Cenerentolo film stasera in tv: curiosità

Le scene del film sono state girate nel Lazio, tra Roma, Formia, Gaeta e Ventotene.

Oltre a dirigerlo e interpretarlo, Leonardo Pieraccioni si è occupato anche di sceneggiare il film, insieme a Giovanni Veronesi e Domenico Costanzo.

Il film viene distribuito nelle sale italiane a partire dal 7 dicembre 2015, distribuito da 01 Distribution in collaborazione con Rai Cinema.

In poche settimane il film ha incassato 5,889,119 euro, posizionandosi al terzo posto dei film italiani più visti delle feste.

Pieraccioni dal 1998 è anche autore di racconti raccolti nei libri Trent’anni, alta, mora (1998), Tre mucche in cucina (2002) e A un passo dal cuore (2003).

Il professor Cenerentolo in streaming

Il professor Cenerentolo sarà visibile anche in streaming gratuito dal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Il professor Cenerentolo film stasera in tv: trailer

