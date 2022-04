Judy film stasera in tv 28 aprile: cast, trama, curiosità, streaming

Judy è il film stasera in tv giovedì 28 aprile 2022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer e alcune curiosità sul film. SCOPRI COSA C’È IN TV

Judy film stasera in tv: cast

La regia è di Rupert Goold. Il cast è composto da Renée Zellweger, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon, Jessie Buckley, Bella Ramsey, Richard Cordery, Andy Nyman, Royce Pierreson, Darci Shaw, Daniel Cerqueira, Lewin Lloyd.

Judy film stasera in tv: trama

A 30 anni di distanza da quando il Mago di Oz l’ha resa famosa, la leggenda dello showbiz Judy Garland sta per esibirsi in un piccolo teatro di Londra. Judy è a un punto alquanto delicato sia della sua vita che della sua carriera. Nonostante abbia guadagnato in intensità, la sua voce si è indebolita così come lei, che è ormai esausta da una lunga carriera e dalla lotta con l’ex marito per la custodia dei figli. Sono proprio i figli l’unica ragione per sorridere e dai quali si dovrà dolorosamente staccare per poter lavorare. Se gli Stati Uniti non hanno più nulla da offrire a Judy, Londra la ama ancora e sarà per questo che volerà oltreoceano per esibirsi al “The Talk of the Town”. Nonostante gli spettacoli procedono con successo, Judy si sente sempre più stanca e sola e, proprio quando tutto sembrava prendere una piega migliore, le cattive notizie tornano alla carica gettando la protagonista nella disperazione.

Judy film stasera in tv: curiosità

Per la sua interpretazione di Di Judy Garland, Renée Zellweger è stata premiata con il Golden Globe e l’Oscar come Miglior Attrice Protagonista. Si è trattato del suo secondo Academy Awards dopo quello vinto come Miglior Attrice non protagonista per Ritorno a Cold Mountain.

Judy streaming

Judy streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

Judy film stasera in tv: trailer

