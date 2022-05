The Disaster Artist film stasera in tv 1 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

The Disaster Artist è il film stasera in tv domenica 1 maggio 2022 in onda in seconda serata su Rete 4.

The Disaster Artist film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO: The Disaster Artist

DATA USCITA: 22/02/2018

GENERE: Biografico, Commedia, Drammatico, Storico

ANNO: 2017

REGIA: James Franco

CAST: James Franco, Dave Franco, Seth Rogen

DURATA: 104 minuti

The Disaster Artist film stasera in tv: trama

La trama riprende l’omonimo romanzo di Greg Sestero e Tom Bissell e racconta la difficile amicizia tra Sestero e Tommy Wiseau, autore del film The Room (2003), considerato uno tra i peggiori mai realizzati. Greg ha la passione per la recitazione e vorrebbe fare l’attore. Durante una lezione di recitazione rimane impressionato dal modo di recitare, dalla libertà d’espressione e dalla carica emotiva di una strana persona, Johnny Wiseau. Greg e Tommy diventano amici e per Tommy è il primo vero amico che abbia mai avuto. Decidono di andare insieme in cerca di fortuna a Los Angeles. Hanno entrambi il sogno di fare cinema e partoriscono l’idea di The Room, un film scritto diretto interpretato e prodotto da Tommy, passato alla cronaca come il film più brutto della storia del cinema.

The Disaster Artist recensione

Wiseau e Sestero sono interpretati da James e Dave Franco. Al loro fianco c’è un gruppo di attori che formano un cast corale con alcuni camei anche di registi. James Franco ha regalato una interpretazione perfetta nel ruolo del pensieroso, misterioso e sconfitto Wiseau. Riesce a trasferire al pubblico il pathos che emerge dall’animo travagliato del protagonista. Il film è ben scritto e divertente ed è una finestra aperta sul mondo del cinema e sui suoi compromessi umani.

The Disaster Artist film stasera in tv: curiosità

Il film è stato presentato in anteprima il 12 marzo 2017 al South by Southwest Film Festival inpresenza di Tommy Wiseau e Greg Sestero. Al termine della proiezione dell’anteprima il film ricevuto un’ovazione da parte del pubblico.

Tommy Wiseau intervistato al termine dell’anteprima si è rifiutato di dare un parere sul film, dichiarando “ho bisogno di rifletterci su”.

Il mondo del gossip si è scatenato sulla scena del backstage diffusa nel web in cui l’attore 39enne si aggira per il set indossando solo un calzino a coprire le parti intime.

The Disaster Artist streaming

The Disaster Artist streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

The Disaster Artist film stasera in tv: trailer

https://www.youtube.com/watch?v=sPSJYXi7BWA

