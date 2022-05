THE ROOKIE EPISODI 1 MAGGIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 1 maggio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 1 maggio 2022

The Rookie Stagione 4 episodio 15 Lista nera. Un testimone che doveva comparire davanti al Gran Giurì per il caso contro il boss della mala Matteo Rubio viene avvelenato alla reception della centrale sotto il naso di Nolan. E l’uomo non è l’unico sulla lista. Grey, anche lui testimone, viene avvicinato da una donna Jane Becker mentre si stava recando in tribunale e solo la sua presenza di spirito evita il peggio. Colpisce la donna, che morirà poco dopo, e lui subisce un intervento chirurgico. Harper è nella sua “giornata in borghese”: sarà l’ombra di Aaron in pattuglia, ma sarà lui a prendere le decisioni. Quando ferma un’auto che non ha rispettato uno stop scopre che al volante c’è Dexter Hayes il padre di Patrick. L’uomo è ancora convinto che sia Aaron il responsabile dell’omicidio e lo accusa in mezzo alla strada, mentre Morris, il produttore Tv filma tutta la scena. Aaron decide che il reality show non si farà più e sostiene il rilascio di Hayes che è stato fermato per avergli tirato un pugno. Il procuratore Del Monte è il nuovo bersaglio dei sicari di Rubio e si salva con Chris, grazie all’intervento di Tim e Lucy.

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

