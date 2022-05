THE RESIDENT 4 EPISODI 4 MAGGIO 2022. La quarta stagione della serie tv medical drama con protagonista Matt Czuchry torna in onda in chiaro su Rai 1 mercoledì 4 maggio 2022. Ecco di seguito le anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Resident 4: trama episodi 4 maggio 2022 su Rai 2

The Resident 4 episodio 10 Un salto nel buio. Proprio quando AJ e Mina sembravano pronti al loro futuro insieme, una nuova complicazione rimette tutto in gioco, mentre per Cain sembra essere arrivato il momento della verità: è in grado di tornare a operare? La puntata inizia proprio con Mina che, mentre guarda con nostalgia una foto che la ritrae insieme ai suoi amici e colleghi del Chastain, riceve la telefonata di AJ: ancora un turno e, quella notte stessa, saranno sul volo per la Nigeria. Purtroppo il destino sembra intenzionato a separarli. La madre di AJ viene ricoverata al pronto soccorso. Inizialmente sembra solo stanchezza e viene dimessa, ma, una volta a casa, la donna si sente di nuovo male e inizia a tossire sangue. La diagnosi è una doccia gelata: tumore ai polmoni. Si pensa subito all’intervento chirurgico, dagli esami sembra la via migliore da percorrere. AJ affida la madre a Mina, ma, in sala operatoria, la giovane chirurga scopre che la massa è più grande del previsto…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Resident streaming

La serie tv The Resident streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Resident sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv The Resident basta andare sull’hashtag ufficiale #TheResident, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su The Resident e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

The Resident: link utili