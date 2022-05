The Wife Vivere nell’ombra film stasera in tv 4 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

The Wife Vivere nell’ombra è il film stasera in tv mercoledì 4 maggio 2022 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

The Wife Vivere nell’ombra film stasera in tv: cast e scheda

DATA USCITA: 4 ottobre 2018

GENERE: Drammatico

ANNO: 2017

REGIA: Björn Runge

CAST: Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater, Annie Starke, Elizabeth McGovern, Max Irons, Harry Lloyd, Alix Wilton Regan

DURATA: 100 minuti

The Wife Vivere nell’ombra film stasera in tv: trama

Joan Castleman (Glenn Close) è una donna elegante e irreprensibile che ha dedicato la sua vita a suo marito Joe (Jonathan Pryce), supportandolo con dedizione. Ma è anche una donna di grande cultura e di un talento letterario indiscutibile. Eppure per tutta la sua vita sacrifica i propri sogni, per aiutare l’affascinante marito a raggiungere i più alti gradi nel mondo letterario. La loro relazione iniziata quando erano professore ed alunna si è trasformata in una specie di sodalizio sentimentale e artistico tutto a favore di Joe. Per di più Joan sopporta anche i tradimenti del marito e finge di non accorgersi di tutte le sue menzogne. Joe grazie alla moglie fa una carriera costellate di importanti successi. Quando però la donna viene a conoscenza dell’assegnazione al marito del più grande riconoscimento per uno scrittore, il Premio Nobel per la letteratura, decide finalmente di dire basta e riprendersi tutto quello che le spetta.

The Wife Vivere nell’ombra recensione

Il film oltre a portare avanti un evidente messaggio sull’emancipazione femminile, approfondisce da un lato il tema dell’ambizione e dall’altro quello del sacrificio della propria realizzazione professionale e creativa per un legame sentimentale. Il cast è ottimo anche se primeggia su tutti Glenn Close che riesce a dare infinite sfumature al suo personaggio, affiancata da uno splendido Jonathan Pryce. La pellicola nonostante questi due grandi interpreti pur se godibile non spicca il volo e rimane avvinghiata a diversi toni di racconto senza mai sviscerarne alcuno nel profondo. La narrazione si presenta a volte scontata tranne che nel finale che richiede un interessante sforzo interpretativo da parte dello spettatore in merito all’azione compiuta da Joan e che chiude il film.

The Wife Vivere nell’ombra film stasera in tv: curiosità

La sceneggiatura di Jane Anderson è stata costruita, partendo dal romanzo di Meg Wolitzer.

Nella sua carriera Glenn Close fino ad ora ha collezionato 3 Tony, 3 Emmy e 2 Golden Globe.

Negli Stati Uniti il film ha incassato nelle prime 2 settimane di programmazione 5 milioni di dollari e 2 milioni di dollari nel primo weekend.

The Wife Vivere nell’ombra streaming

The Wife Vivere nell’ombra streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Wife Vivere nell’ombra film stasera in tv: trailer

