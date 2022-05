Ale & Franz Friends for Ucraina stasera in tv 5 maggio: ospiti e anticipazioni

Ale & Franz Friends for Ucraina va in onda stasera in tv giovedì 5 maggio 2022 in seconda serata su Canale 5. Anche in questa seconda serata il duo comico insieme a tanti amici si esibiranno nel loro esilarante show a favore dell’Ucraina. Scopri ospiti e anticipazioni. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ale & Franz Friends for Ucraina stasera in tv 5 maggio: ospiti e anticipazioni

Dopo la prima serata di ieri mercoledì 4 maggio, torna stasera in tv in seconda serata su Canale 5 Ale & Franz Friends for Ucraina. Il duo comico Ale & Franz è alla conduzione dello spettacolo all’insegna dell’improvvisazione e delle risate per raccogliere fondi a favore dell’Ucraina. Insieme ad Ale & Franz saliranno sul palco J-Ax, Angelo Pintus, Raul Cremona, Andrea Pucci, Paolo Jannacci.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Ale & Franz Friends for Ucraina streaming

Ale & Franz Friends for Ucraina streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili