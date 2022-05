La Guerra dei Mondi film stasera in tv 6 maggio: cast, trama, streaming

La Guerra dei Mondi è il film stasera in tv venerdì 6 maggio 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

La Guerra dei Mondi film stasera in tv: cast

La regia è di Steven Spielberg. Il cast è composto da Tom Cruise, Justin Chatwin, Dakota Fanning, Tim Robbins, Miranda Otto, Rick Gonzalez, Yul Vázquez, Lenny Venito, Ann Robinson, Gene Barry, Lisa Ann Walter, David Alan Basche, Roz Abrams, Camillia Sanes, Marlon Young, Miguel Antonio Ferrer, January LaVoy, Stephen Gevedon, Rafael Sardina, Christopher Evan Welch, John Scurti, Mariann Mayberry, Ty Simpkins, Tommy Guiffre, Daniel Franzese, Amy Hohn, Benny Ciaramello, Columbus Short, Lauri Johnson, Takayo Fischer, Shanna Collins, Johnny Kastl.

La Guerra dei Mondi film stasera in tv: trama

La Terra viene invasa da una popolazione aliena: Gli invasori provengono da Marte, il pianeta rosso che è diventato invivibile. Gli umani sono quindio coastretti ad affrontare una dura guerra per la sopravvivenza. Partecipa a questa battaglia anche Ray Ferrier, ormai da tempo separato dalla sua famiglia. Il suo scopo è quello di difendere a tutti i costi i suoi figli dai violenti attacchi degli extra-terrestri che hanno avuto inizio proprio nel weekend in cui ha in affidamento i suo figli. La sua ex moglie infatti deve recarsi a Boston con il suo nuovo compagno e non può portare i figli con sè. L’invasione degli alieni comincia con l’attacco dei tripodi. Ray è costretto alla fuga insieme ai figli, l’adolescente ribelle Robbie e la piccola Rachel, sofferente di crisi di panico. Decide di recarsi a Boston, pensando di trovare lì un rifugio sicuro per i due figli. Durante la fuga si trova ad affrontare l’emersione di nodi problematici che hanno minato nel tempo il rapporto con i figli. Il figlio Robbie cercherà anche di arruolarsi nell’esercito della resistenza agli alieni, mentre Ray dovrà arrendersi a un tripode per raggiungere e liberare la figlia, rimasta catturata.

La Guerra dei Mondi film stasera in tv: curiosità

Il film fantascienza del 2005 è diretto da Steven Spielberg e interpretato da Tom Cruise. Si tratta di un remake del film di Byron Askin del 1953, che a suo volta si ispira all’omonimo romanzo del 1897 di H. G. Wells e sull’adattamento radiofonico del 1938 di Orson Welles.

La Guerra dei Mondi streaming

La Guerra dei Mondi streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

La Guerra dei Mondi film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Stasera in tv link utili