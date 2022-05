THE BAND TERZA PUNTATA. Venerdì 6 maggio 2022 arriva su Rai 1 in prima serata The Band, il nuovo show condotto da Carlo Conti. Ecco di seguito le anticipazioni, concorrenti e giuria. DOVE VEDERE LE PUNTATE

The Band terza puntata: ospiti e anticipazioni 6 maggio 2022

The Band, il nuovo talent di Rai 1, entra davvero nel vivo con il terzo appuntamento. Alla conduzione, Carlo Conti, coadiuvato dalla super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento. Sarà ancora una volta la musica dal vivo la grande protagonista, grazie alle performance degli 8 gruppi in gara (che vivono le sette note con tutta la passione e l’entusiasmo dei giovani) pronti a dare il meglio di sé stessi per portare a casa il titolo di Band dell’anno. Fondamentale, per divenire campioni di puntata, il supporto che gli otto tutor avranno dato nel corso della settimana ai propri ‘assistiti’.

E già nelle prime puntate si sono potuti apprezzare i passi avanti, dalla musica al look, che le Band hanno compiuto sul palco. Ricordiamo gli accoppiamenti: Giusy Ferreri-Cherry Bombs, Irene Grandi-N’ice Cream, Dolcenera-Anxya Cyitics, Federico Zampaglione-JF Band, Marco Masini-Mons, Francesco Sarcina-Living DoIls, Rocco Tanica-Achtung Babies, Enrico Nigiotti-Isoladellerose. La scorsa puntata è stata vinta, a pari merito, dai Mons con ‘Up Patriots to arms’ di Franco Battiato nella versione dei Subsonica e dalle Cherry Bombs con ‘Rumore’ di Raffaella Carrà. Però la classifica generale vede in testa, per la seconda settimana consecutiva, gli Anxia Lytics. Ma i punti di distacco sono così pochi che la graduatoria potrebbe facilmente essere ribaltata.

Fatto sta che i punti in palio ora si fanno davvero pesanti. Insomma, le 8 band dovranno stupire ancora di più, seguendo sempre con più attenzione i preziosi consigli dei tutor che, con grande cura e affetto, propongono ai loro “figliocci”. Ricordiamo che la valutazione è doppia: voteranno non solo Verdone, Nannini e Argento, ma anche gli stessi tutor, che però non potranno esprimersi sulla propria band. Chi riuscirà a interpretare al meglio e fare proprie le cover che dovranno suonare e cantare nel corso del programma? Le band ora come ora sono più calde che mai e c’è da scommettere che dal palco del teatro Verdi di Montecatini se ne ascolteranno ‘delle belle’. Dal punto di vista della comicità, sono i Boiler (Federico Basso e Davide Paniate) a intrattenere pubblico e telespettatori nelle vesti di improbabili giornalisti.

