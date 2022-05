Nut Job Tutto molto divertente film stasera in tv 7 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Nut Job Tutto molto divertente è il film stasera in tv sabato 7 maggio 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Nut Job Tutto molto divertente film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: The Nut Job 2

USCITO IL: 23 novembre 2017

GENERE: Animazione, Commedia

ANNO: 2017

REGIA: Cal Brunker

CAST: Will Arnett, Katherine Heigl, Maya Rudolph, Bobby Cannavale, Jackie Chan, Bobby Moynihan

DURATA: 95 Minuti

Nut Job Tutto molto divertente film stasera in tv: trama

Spocchia e i suoi amici se la spassano alla grande, sgranocchiando senza sosta nel negozio di noccioline. Ma Andie è molto critica e li mette in guardia sul fatto che ormai non sono più in grado di andarsi a procurare il cibo. Ben presto la profezia di Andie si avvera e gli animaletti si devono trasferire in un grande parco cittadino, il Liberty Park.

Il sindaco della città lo vuole però distruggere per fare spazio ad un enorme parco divertimenti, Libertyland, che sicuramente porterà nelle casse della città molto denaro. Il dispettoso scoiattolo Spocchia decide allora di bloccare i piani del sindaco e salvare il vecchio parco. Si mettere all’opera allora la squadra al gran completo: il topolino Buddy, la scoiattolina Andie e l’altezzoso Vanesio per sventare i piani del malefico primo cittadino.

Nut Job Tutto molto divertente recensione

Un film divertente che dietro le risate, nasconde degli insegnamenti importanti per i bambini anche se a volte ci sono riferimenti alla società di oggi che forse i bambini faticheranno a capire come il sindaco che accetta mazzette. Ecco che la trama mette in evidenza i comportamenti buoni come non schiacciare i più deboli o che l’unione fa la forza. Tecnicamente è un buon film d’animazione ed è realizzato in maniera più convincente del primo film.

La trama scorre come una serie di azioni costruite più su un ritmo frenetico che su un coinvolgimento emotivo, ma sicuramente è gradevole per il pubblico a cui si rivolge: i bambini. Nut Job Tutto molto divertente si presenta dunque come un film godibile, che fa divertire i bambini e strappa qualche risata anche agli adulti. Adatto per passare un po’ di tempo insieme con i bambini in allegria.

Nut Job Tutto molto divertente film stasera in tv: curiosità

La pellicola è il sequel di The Nut Job.

Le voci della versione originale sono degli attori Will Arnett, Katherine Heigl, Maya Rudolph, Bobby Cannavale, Jackie Chan, Bobby Moynihan.

Al Box Office Usa Nut Job – Tutto molto divertente ha incassato nelle prime 6 settimane di programmazione 28,3 milioni di dollari e 8,9 milioni di dollari nel primo weekend.

Nut Job Tutto molto divertente streaming

Nut Job Tutto molto divertente streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Nut Job Tutto molto divertente film stasera in tv: trailer

