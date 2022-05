BLUE BLOODS EPISODI 8 MAGGIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 8 maggio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

Blue Bloods serie tv su Rai 2: trama episodi 8 maggio 2022

Blue Bloods Stagione 11 episodio 15 Sotto copertura – prima parte. Dramma di famiglia in vista per i Reagan. Indagando su un omicidio, Danny e Baez fanno irruzione in un locale dove due trafficanti d’armi stanno per concludere una vendita. All’insaputa di Danny, uno dei due trafficanti è Joe Hill in missione sotto copertura. Quando Danny se lo trova davanti, reagisce con grande sangue freddo e fa in modo di lasciarlo fuggire. Si scopre così che Joe, da quando si è allontanato dalla famiglia, ha iniziato a collaborare con l’ATF. Mentre Danny e gli altri familiari si sentono feriti per non essere stati informati – al contrario degli altri Jamie era a conoscenza del fatto e ha taciuto – Frank decide di prendere il toro per le corna e affronta l’agente dell’AFT Rachel Webber, rea di non averlo avvertito del ritorno di Joe a New York. Ma non c’è tempo per i contrasti, gli sforzi di tutti si concentrano per salvare la vita di Joe che è in grave pericolo.

Blue Bloods streaming

La serie tv Blue Bloods streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

