THE ROOKIE EPISODI 8 MAGGIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 8 maggio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 8 maggio 2022

The Rookie Stagione 4 episodio 16 Real Crime. Durante le riprese del reality Every Rose Has A Thorsen (Ogni rosa ha un Thorsen) viene ucciso il produttore esecutivo Morris Mackey. Inizia così una serie di interviste a tutti i protagonisti coinvolti in questa storia – Aaron in testa -, attraverso la quale, passando da un sospetto ad un altro, si giunge alla verità anche sull’omicidio di Patrick Hayes, scagionando così definitivamente Aaron.

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

The Rookie: link utili