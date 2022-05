Shutter Island film stasera in tv 12 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Shutter Island è il film stasera in tv giovedì 12 maggio 2022 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Shutter Island film stasera in tv: cast e scheda

TITOLO ORIGINALE: Shutter Island

USCITO IL: 5 marzo 2010

GENERE: Thriller

ANNO: 2009

REGIA: Martin Scorsese

CAST: Leonardo DiCaprio , Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily Mortimer, Michelle Williams, Max von Sydow, Jackie Earle Haley, Elias Koteas, John Carroll Lynch, Christopher Denham, Curtiss Cook, Patricia Clarkson, Robin Bartlett, Nellie Sciutto

DURATA: 148 Minuti

Shutter Island film stasera in tv: trama

Teddy Daniels e Chuck Aule, due agenti federali , sono incaricati di trovare Rachel Solando, una pericolosissima detenuta condannata per omicidio e misteriosamente scomparsa. La donna era rinchiusa in un ospedale psichiatrico, l’ Ashecliff Hospital, situato a Shutter Island, al largo di Boston. In questo ospedale sono detenuti molti criminali psicopatici. Un uragano si abbatte sull’isola e rende le ricerche molto complicate. I due agenti scoprono che la Solando è stata condannata per omicidio, giudicata colpevole dell’uccisione dei suoi tre figli.

Da molto tempo la donna era in cura dal dottor Cawley, il direttore dell’ospedale. Quest’ultimo sta svolgendo degli esperimenti sulla psiche umana ed ha trasformato l’ospedale di Shutter Island in un luogo dell’orrore. Pia piano i due poliziotti scoprono oscuri complotti, sordidi esperimenti medici, lavaggi del cervello, reparti segreti … Teddy capirà ben presto che Shutter Island nasconde i delitti più spaventosi e risveglia i fantasmi che il passato aveva cercato di rimuovere e … forse non ne uscirà vivo.

Shutter Island film stasera in tv: curiosità

La trama è tratta da un romanzo di Dennis Lehane, scrittore statunitense.

La pellicola ha atmosfere surreale che ricordono i lavori del grande Alfred Hitchcock ed alcune scene riprendono modalità tipiche del film muto degli anni Venti )Il gabinetto del dottor Caligari).

Il film è quello che ha fatto il maggior incasso nella prima settimana di proggrammazione tra tutti i film di Scorsese ed in generale è al secondo posto dei film del regista con maggiore incasso totale (295 milioni ).

Le scene nel manicomio furono girate nell’ospedale di Medfield, in Massachusetts, mentre quelle in esterna invece sull’isola di Peddocks. Il lager è invece stato riprodotto nel complesso industriale di Whittenton Mills.

La colonna somora del film non è originale, ma una selezione di brani scelti da Robbie Roberts.

Shutter Island streaming

Shutter Island streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/italia1 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Shutter Island film stasera in tv: trailer

