The Tomorrow Man film stasera in tv 12 maggio: cast, trama, streaming

The Tomorrow Man è il film stasera in tv giovedì 12 maggio 2022 in onda in prima serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Tomorrow Man film stasera in tv: cast

La regia è di Noble Jones. Il cast è composto da John Lithgow, Blythe Danner, Derek Cecil, Katie Aselton, Sophie Thatcher, Eve Harlow, Wendy Makkena.

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Tomorrow Man film stasera in tv: trama

Il film vede protagonisti due anziani, le cui rispettive ossessioni si riveleranno le basi per una tenera storia d’amore e – nonostante l’età – l’inizio per una nuova vita. Da un lato, troviamo Ed Hemsler: un “survivalista apocalittico” che vive solo nella sua villetta di periferia, ossessionato dall’idea dell’arrivo di un’imminente apocalisse al punto di aver allestito un vero e proprio rifugio nel suo seminterrato, al quale si dedica quotidianamente. Dall’altro, c’è l’adorabile Ronnie: una vedova che, segnata profondamente dalla prematura morte della giovane figlia, ha finito per sviluppare l’irrefrenabile mania di collezionare ogni tipo di oggetto inutile…

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

The Tomorrow Man streaming

The Tomorrow Man streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito raiplay.it/dirette/rai3 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare in streaming il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app RaiPlay disponibile per iOS e Android.

The Tomorrow Man film stasera in tv: trailer

Stasera in tv sui social

Per essere sempre aggiornato sul mondo televisivo segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Stasera in tv link utili