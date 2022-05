Un figlio di nome Erasmus film stasera in tv 12 maggio: cast, trama, streaming

Un figlio di nome Erasmus è il film stasera in tv giovedì 12 maggio 2022 in onda in prima serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Un figlio di nome Erasmus film stasera in tv: cast

La regia è di Alberto Ferrari. Il cast è composto da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Ricky Memphis, Daniele Liotti, Carol Alt, Valentina Corti, Filipa Pinto, Frederico Amaral.

Un figlio di nome Erasmus film stasera in tv: trama

Jacopo lavora per una multinazionale di carattere umanitario; Ascanio fa la guida alpina per manager in cerca di ispirazione; Enrico è un architetto candidato alla Camera dei deputati e in procinto di sposarsi; e Pietro è un “manager artistico” il cui principale cliente è un gruppo che fa cover dei Pooh. Ora hanno 40 anni, ma sono amici da quando erano ragazzi e improvvisamente vengono chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, la donna che tutti e quattro hanno amato da ragazzi quando facevano l’Erasmus in Portogallo. Amalia ha lasciato un’inaspettata eredità: un figlio concepito con uno di loro. Ma chi è il padre? Aspettando i risultati del test del DNA, i quattro amici decidono di andare alla ricerca di questo misterioso figlio ventenne e intraprendono un rocambolesco ed emozionante viaggio attraverso il Portogallo insieme ad una ragazza che si offre di aiutarli.

Un figlio di nome Erasmus streaming

Un figlio di nome Erasmus streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/canale5 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

Un figlio di nome Erasmus film stasera in tv: trailer

