Don Camillo e l’onorevole Peppone film stasera in tv 14 maggio: cast, trama, curiosità, streaming

Don Camillo e l’onorevole Peppone è il film stasera in tv sabato 14 maggio 2022 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV

Don Camillo e l’onorevole Peppone film stasera in tv: cast e scheda

GENERE: Commedia

ANNO: 1955

REGIA: Carmine Gallone

CAST: Fernandel, Gino Cervi, Leda Gloria, Claude Silvani, Umberto Spadaro, Memmo Carotenuto, Saro Urzì, Guido Celano, Marco Tulli, Giovanni Onorato, Carlo Duse

DURATA: 100 Minuti

Don Camillo e l’onorevole Peppone film stasera in tv: trama

Peppone, il sindaco comunista di un paesino emiliano che è in continua rivalità con don Camillo il parroco del paese, si candida alle elezioni del 1948 come deputato. Una compagna di partito inviata alla sede centrale del partito per aiutarlo e il compagno Peppone si invaghisce della collega di partito. Per fortuna interviene Don Camillo per salvare la serenità della famiglia di Peppone. Il sindaco, ottenuta la candidatura, si prepara a lasciare il paese e dopo aver litigato con sua moglie che non voleva che partisse, prende il treno per Roma. Ma alla fine l’amore per la sua terra e le parole commoventi di don Camillo finiscono per fargli cambiare idea: alla stazione di Boretto, ritrova Don Camillo con le biciclette e i due ritornano al paese rincorrendosi e superandosi vicendevolmente in una gara degna di Bartali e Coppi in fuga in una tappa del Giro d’Italia.

Don Camillo e l’onorevole Peppone film stasera in tv: curiosità

Questa pellicola è il terzo film della serie dedicata a Peppone e Don Camillo. Seuirono Don Camillo monsignore… ma non troppo (1961) – Il compagno don Camillo (1965)

Don Camillo e i giovani d’oggi (1970) (incompiuto).

Il film è tratto dai racconti del volume Mondo piccolo (1948) di Giovanni Guareschi.

Don Camillo e l’onorevole Peppone streaming

Don Camillo e l’onorevole Peppone streaming sarà visibile gratuitamente anche dal sito mediaset.it/rete4 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Inoltre è possibile guardare il film in diretta streaming anche dal proprio smartphone o tablet attraverso l’app Mediaset disponibile per iOS e Android.

