Amici di Maria De Filippi vincitori di tutte le edizioni

Andato in onda dal 2001, Amici di Maria De Filippi è il talent show più longevo al mondo con le sue ben quindici edizioni. TUTTO SU #AMICI19

Amici di Maria De Filippi: storia

Ideato e realizzato dalla regina della tv italiana Maria De Filippi, fu il primo talent di successo a prender piede in Italia. Partito leggermente in sordina con gli appuntamenti del sabato condotti da Daniele Bossari, la fase del serale attirò sempre più pubblico fino ad essere fin dalla prima edizione una vera e propria rivelazione nella televisione nostrana. Durante questi 16 anni sono stati davvero moltissimi i talenti usciti da Amici (nelle prime due edizioni il nome era Saranno Famosi). Ripercorriamo insieme anno per anno le varie edizioni con i vincitori e gli altri concorrenti di maggiori rilievo nella scena artistica italiana.

Amici di Maria De Filippi vincitori: edizioni 1-3

2001-2002 Prima Edizione. L’edizione numero uno di Saranno Famosi è stata vinta da Dennis Fantina, un cantante, che riuscì a battere in finale Marianna Scarci, una delle favorite. In quella edizione parteciparono anche Monica Hill, corista poi di grandissimi artisti italiani e di varie trasmissioni Mediaset e Rai.

2002-2003 Seconda Edizione. Nell’anno della transizione da Saranno Famosi ad Amici, trionfò Giulia Ottonello, cantante da 10 e lode con un’estensione vocale straordinaria e capacità attoriali e comiche davvero notevoli che le hanno permesso di diventare attualmente una delle più apprezzate protagoniste di Musical italiane. Da qualche anno gira il Bel Paese con la Compagnia della Rancia, non ultimo lo spettacolo Cabaret. Seconda Classificata fu Anbeta Toromani, una ballerina classica di Tirana talmente brava che rimase per anni nel programma come professionista.

2003-2004 Terza Edizione. Per la prima volta vinse un ballerino, Leon Cino. Proveniente da Tirana, si distinse per la versatilità e capacità di danzare qualunque cosa, dal classico (suo ambiente primario) all’hip hop. Anche Leon rimase per qualche anno nel programma come professionista.

Amici di Maria De Filippi vincitori: edizioni 4-6

2004-2005 Quarta Edizione. Amatissimo dal pubblico fin dalle selezioni, vinse il cantante salentino Antonino Spadaccino. Dopo aver pubblicato alcuni singoli e tre album in studio, finalmente il 2016 è stato l’anno della rimonta: Antonino ha infatti da poco pubblicato il suo nuovo album Nottetempo anticipato dal singolo Ali Nere. Partecipò nel 2012 alla (per ora) unica edizione di Amici Big classificandosi quinto.

2005-2006 Quinta Edizione. Trionfò a sorpresa il ballerino Ivan D’Andrea, che fu fortemente sostenuto da Garrison. Il vincitore ha continuano la sua carriera in vari musical tra cui Lungomare, scritto da Maurizio Costanzo. In questa edizione ricordiamo anche Andrea Dianetti che, dopo vari spettacoli teatrali anche come one man show, è attualmente impegnato come conduttore di alcuni speciali televisivi e non, ma specialmente è un personaggio social molto seguito su Twitter e Snapchat.

2006-2007 Sesta Edizione. Vinse Federico Angelucci, cantante che continuò per un po’ di tempo la sua esperienza nel musical. Invece continua con successo la sua carriera nella musica e nello spettacolo la terza classificata di questa edizione, Karima Ammar, che dopo una partecipazione a Sanremo Giovani accompagnata da Burt Bacharach e Mario Biondi nella serata duetti, è stata tra i protagonisti dello show Tale E Quale Show su Rai 1.

Amici di Maria De Filippi vincitori: edizioni 7-9

2007-2008 Settima Edizione. Questo fu l’anno in cui le case discografiche cominciarono a capire che dal “bacino” di Amici uscivano talenti interessanti a livello commerciale. L’edizione fu vinta da Marco Carta, che dopo il programma di Maria De Filippi andò a Sanremo nel 2009 vincendolo con la canzone La Forza Mia. Con lui iniziò l’era dei concorrenti dei talent show alla kermesse sanremese. La sua ultima esperienza televisiva risale a pochissime settimane fa quando ha partecipato all’11° Isola Dei Famosi, mentre il 27 maggio uscirà il nuovo album Come Il Mondo.

2008-2009 Ottava Edizione. Forse attualmente una delle più amate di Amici è proprio lei, la vincitrice Alessandra Amoroso che quell’anno conquistò letteralmente tutto il pubblico con il suo singolo Immobile, seguito da Stupida. Ha macinato successi, dischi di platino ed è una delle poche artiste italiane degli ultimi tempi ad aver conquistato il mercato latino con ben due album in lingua spagnola. Vivere A Colori è il suo ultimo album uscito a gennaio 2016 e si sta preparando per il nuovo tour. L’ottava edizione di Amici sfornò un altro grande talento, Valerio Scanu: grande amico di Alessandra durante il programma, anche lui vinse un Festival di Sanremo (nel 2010 con Per Tutte Le Volte Che) e la sua carriera televisiva è continuata con la partecipazione all’Isola Dei Famosi e a Tale E Quale Show, dove le sue imitazioni perfette lo hanno consacrato un vero showman a 360°.

2009-2010 Nona Edizione. Altra concorrente amatissima dal pubblico è la vincitrice Emma Marrone. Dopo album di successo, certificazioni platino, collaborazioni prestigiose, anche Emma ha avuto due conquiste importanti al Festival di Sanremo, dove è arrivata seconda con Arriverà insieme ai Modà nel 2011 e che ha vinto nel 2012 con il brano Non È L’inferno l’anno dopo. Ha partecipato all’Eurovision Song Contest nel 2013 e attualmente è impegnata per il terzo anno come direttrice artistica della squadra Bianca al serale di Amici.

Amici di Maria De Filippi vincitori: edizioni 10-12

2010-2011 Decima Edizione. La vittoria andò a Virginio Simonelli, Cantautore raffinato che nonostante negli anni successivi sia stato lontano dal mondo televisivo, ha sempre potuto contare sull’apprezzamento di numerosi fan. La grandissima rivelazione di quell’anno però fu Annalisa Scarrone, amatissima dalla critica per la sua voce quasi vintage, all’inizio è partita in sordina per poi diventare al momento una delle artiste italiane più seguite. Con all’attivo ben 5 album in studio, l’ultimo in ordine di tempo intitolato Se Avessi Un Cuore è uscito il 20 maggio raggiungendo subito un grande successo.

2011-2012 Undicesima Edizione. Nella prima ed ultima finale in diretta dall’Arena di Verona, trionfò Gerardo Pulli, un cantautore ribelle, ma amatissimo da Mara Maionchi che produsse il suo primo album. Dopo di che non si è saputo più nulla o quasi, infatti ha abbandonato il mondo dello spettacolo. In questa edizione ci fu anche il torneo Amici Big vinto da Alessandra Amoroso.

2012-2013 Dodicesima Edizione. Per la prima volta ad Amici arriva un rapper ed è proprio Moreno Donadoni che conquista pubblico e vittoria finale. Dopo alcuni brani con ottimo successo, ha partecipato al Festival di Sanremo 2015 con il brano Oggi Ti Parlo Così e nel 2014 ha diretto la squadra Bianca nel serale di Amici.

Amici di Maria De Filippi vincitori: edizioni 13-15

2013-2014 Tredicesima Edizione. A trionfare alla finale a sorpresa è stata la cantante siciliana Deborah Iurato che per tutta la durata del talent ha avuto dai professori molte critiche sul suo corpo non proprio filiforme. Continuando determinata però, Deborah ha conquistato il pubblico e nel 2016 ha partecipato al Festival di Sanremo insieme a Giovanni Caccamo con il brano Via Da Qui. Vera svolta è arrivata però con l’introduzione ad Amici delle band e in particolar modo anche se si sono piazzati secondi, sono stati i Dear Jack ad avere il grande successo dopo il programma. Un album Domani È Un Altro Film, il Festival di Sanremo con Il Mondo Esplode e un tour tutto esaurito nei palazzetti di tutt’Italia, per poi dividersi un anno dopo. Al momento l’ex leader e fondatore Alessio Bernabei ha pubblicato il suo album solista Noi Siamo Infinito (dopo aver partecipato a Sanremo 2016 con la title track) mentre i Dear Jack continuano il Mezzo Respiro Tour con il nuovo frontman Leiner Riflessi dopo essere stati anche loro in gara allo scorso Sanremo.

2014-2015 Quattordicesima Edizione. Per la prima volta vince un gruppo musicale, i The Kolors. Formati da Alex Fiordispino, Daniele Mona e il carismatico frontman Antonio “Stash” Fiordispino, i tre musicisti con la loro spontaneità e grandissima tecnica musicale hanno conquistato tutti restando per 13 settimane primi in classifica con il loro album Out e facendo nell’estate 2015 un tour sold out nelle piazze italiane. Al momento sono impegnati con la registrazione del nuovo album.

2015-2016 Quindicesima Edizione. Dopo esser stato tra i favoriti alla vittoria per tutto l’anno, vince Sergio Sylvestre, cantante americano dalla voce inconfondibilmente soul. Il suo inedito presentato al serale e scritto per lui da Erma Meta intitolato Big Boy è stato suonatissimo dalle radio e certificato disco d’oro. A febbraio 2017 Sergio Sylvestre ha partecipato tra i Campioni al Festival di Sanremo con il brano Con Te scritto da lui stesso insieme a Giorgia. Infine il 10 febbraio 2017 ha pubblicato il suo album di debutto omonimo. Dall’edizione 15 di Amici sono usciti altri due talenti che hanno avuto successo: la seconda classificata Elodie Di Patrizi, che si è piazzata ottava al Festival di Sanremo 2017 con il brano Tutta Colpa Mia scritto da Emma Marrone; e Lele, che ha vinto la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2017 con la canzone Ora Mai.

Amici di Maria De Filippi vincitori: edizioni 16-18

2017-2018 Diciassettesima Edizione. La finale ha visto il cantante Irama trionfare sui colleghi Carmen Ferreri, Einar e la ballerina Lauren Celentano. Irama ha conquistato le radio durante tutta l’estate seguente la super hit Nera, mentre ha avuto grandi consensi grazie alla sua partecipazione a Sanremo 2019 con il brano intenso dal titolo La Ragazza Con Il Cuore Di Latta. Anche Einar è stato in gara alla kermesse lo stesso anno vincendo prima la categoria giovani, e poi partecipando alla gara Big in febbraio. Altri concorrenti dell’edizione diventati celebri sono il trapper Biondo, Emma Muscat e Luca Vismara, diventato poi naufrago all’Isola dei Famosi.

2018-2019 Diciottesima Edizione. La finale di sabato 25 maggio 2019 viene disputata dai due ballerini Rafael Quenedit e Vincenzo Di Primo e dai cantanti Giordana Angi e Alberto Urso. Terzo classificato e vincitore della categoria ballo è Rafael mentre Alberto Uso ha battuta nella finalissima Giordana vincendo così la diciottesima edizione di Amici.

Amici di Maria De Filippi vincitori: edizione 19-22

2020-2021 Ventesima Edizione. La finale di venerdì15 maggio 2021 viene disputata tra la ballerina Giulia Stabile e il suo fidanzato Sangiovanni, cantante. L’edizione viene vinta da Giulia Stabile.

2021-2022 Ventunesima Edizione. IN ARRIVO

