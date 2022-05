BLUE BLOODS EPISODI 15 MAGGIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 15 maggio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Blue Bloods serie tv su Rai 2: trama episodi 15 maggio 2022

Blue Bloods Stagione 11 episodio 15 Sotto copertura – seconda parte. Finale di stagione. Buone e cattive notizie per la famiglia Reagan. Joe non è rimasto coinvolto nell’esplosione, quindi è ancora vivo. Ma, purtroppo, è quasi certo che la sua copertura sia saltata, quindi, vivo, sì, ma per quanto? Danny e Jamie entrano immediatamente in azione decisi a riportarlo a casa sano e salvo. Ma non sarà così semplice, complice Joe, ostinato e deciso a rischiare tutto pur di portare a termine la sua missione. Grazie a una pista, Danny e Jamie rintracciano Joe e Ty e il resto dei trafficanti in New Hampshire, insieme a un grosso quantitativo d’armi. C’è una terribile sparatoria che lascia sul campo parecchie vittime. Quale destino per Joe?

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Blue Bloods streaming

La serie tv Blue Bloods streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

CONTINUA A LEGGERE DOPO LA PUBBLICITÀ

Blue Bloods sui social: seguilo con noi

Per commentare in diretta le puntate della serie tv Blue Bloods basta andare sull’hashtag ufficiale #BlueBloods, oppure per tutte le altre info basta collegarsi alla pagina di Facebook della serie.

Per essere sempre aggiornato su Blue Bloods e le altre serie tv del momento segui le pagine Facebook:

Quelli Delle Serie TV vai alla pagina

Cube Magazine vai alla pagina

Blue Bloods: link utili