THE ROOKIE EPISODI 15 MAGGIO. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 15 maggio 2022 su Rai 2. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICA

The Rookie serie tv su Rai 2: trama episodi 15 maggio 2022

The Rookie Stagione 4 episodio 17 Programmazione. Nolan accorre sulla scena di un terribile incidente d’auto in cui perde la vita una donna, Riley Templeton. Il poliziotto le rimane accanto fino all’ultimo respiro, poi, l’immediato trasferimento in ospedale. Riley era una donatrice d’organi e c’è una ragazzina, Piper, in cima alla lista per un trapianto di cuore. Ma, giunti nella struttura sanitaria, dove si trova anche Harper per alcuni controlli in merito alla gravidanza, qualcosa non va secondo i piani. Un uomo, Jonah Russell, ha inserito un virus nel sistema informatico dell’ospedale per costringere i medici a fare un trapianto di cuore alla moglie, Meredith, che, in lista, sarebbe dietro a Piper.

The Rookie streaming

La serie tv The Rookie streaming sarà disponibile contemporaneamente alla diretta televisiva sull’app ufficiale della Rai. Si potrà così seguire anche da smartphone, tablet e pc sia in diretta sia in replica. LEGGI TUTTE LE INFO SULLO STREAMING

